В Свердловской области в первом чтении принят закон о тишине в обеденное время

С инициативой об этом выступил Евгений Куйвашев. По словам губернатора Свердловской области, данный режим действует уже во многих регионах Российской Федерации. Особенно обострил вопрос тишины в дневное время режим самоизоляции, когда детские сады закрыты и родителям приходится устраивать тихий час для малышей дома. «Режим самоизоляции, безусловно, обострил этот вопрос, и я могу понять неудобства, о которых вы пишете и с которыми сегодня многие сталкиваются», — написал губернатор на личной странице в Instagram.