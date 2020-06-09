В Свердловской области в первом чтении принят закон о тишине в обеденное время
Законодательное собрание Свердловской области в первом чтении приняло закон о соблюдении режима тишины в дневное время. С 13:00 до 15:00 нельзя будет нарушать тишину в жилых помещениях, сообщает Znak.
С инициативой об этом выступил Евгений Куйвашев. По словам губернатора Свердловской области, данный режим действует уже во многих регионах Российской Федерации. Особенно обострил вопрос тишины в дневное время режим самоизоляции, когда детские сады закрыты и родителям приходится устраивать тихий час для малышей дома. «Режим самоизоляции, безусловно, обострил этот вопрос, и я могу понять неудобства, о которых вы пишете и с которыми сегодня многие сталкиваются», — написал губернатор на личной странице в Instagram.
На данный момент, в Свердловской области граждане должны соблюдать тишину с 23:00 до 08:00 с понедельника по четверг и с 18:00 до 11:00 с пятницы по воскресенье, а также в праздничные и нерабочие дни. В случае нарушений тишины в указанное время, законодательством предусмотрена административная ответственность.
Окончательное решение по вопросу введения режима тишины в дневное время депутаты примут после обеда.