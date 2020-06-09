Во время репетиций и парада Победы в Екатеринбурге введут пропускной режим

На площади будут организованы три зоны для минимизирования контактов военных с гражданами –службу на объектах будут нести военные полицейские и МВД.

На первом участке смогут передвигаться только пешеходы, во второй зоне — передвижение граждан будет запрещено, в третьей — вход будет исключительно по пропускам.