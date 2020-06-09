Во время репетиций и парада Победы в Екатеринбурге введут пропускной режим
Сегодня, 22:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге введут пропуска для посещения Площади 1905 года, где будут проходить репетиции и сам парад Победы, пишет УралПолит.Ru.
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На площади будут организованы три зоны для минимизирования контактов военных с гражданами –службу на объектах будут нести военные полицейские и МВД.
На первом участке смогут передвигаться только пешеходы, во второй зоне — передвижение граждан будет запрещено, в третьей — вход будет исключительно по пропускам.
Непосредственно на площади 1905 года будет организован пропускной режим на досмотрово-пропускных пунктах в целях недопущения проноса запрещенных предметов и развернуты медицинские посты для барьерного контроля, заявил генерал-лейтенант Евгений Поплавский во время совещания с полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.
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