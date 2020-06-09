Жители Нижнего Тагила пожаловались на небезопасную проверку газового оборудования

Жительница дома на Гальянке Ольга рассказала TagilCity.ru, что 10 июня в их доме будет проверка газового оборудования. Тагильчанка выразила беспокойство по поводу безопасности в период распространения коронавируса.

В нашем доме 11 подъездов, 9 этажей по 4 квартиры. Номер моей квартиры ближе к 300. То есть, работники газовой службы, пройдя примерно 300 квартир, придут ко мне, где я с маленьким грудным ребёнком и старшим, который сидит со мной дома, поделилась Ольга.

По словам тагильчанки Юлии, проверять оборудование к ней приходили ещё в начале мая, правда, без масок и перчаток.

В Компании же заверяют, что все меры безопасности соблюдаются, в период пандемии коронавируса АО «ГАЗЭКС» выполняет все необходимые меры по защите населения и персонала от новой коронавирусной инфекции, обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и проводит дезинфекционные мероприятия в помещениях (каждые два часа ведется обработка всех ручек, перил, дверей и т.д.). Кроме того, каждое утро все сотрудники проходят через входной фильтр с обязательным измерением температуры.

Весь персонал компании обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), имеется их запас. Все сотрудники, контактирующие с абонентами, обеспечены дезинфицирующими средствами. Обработка рук и инструментов проводится в соответствии с указаниями санитарных врачей, рассказали в пресс-службе ГАЗЭКС.