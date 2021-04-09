4,9 млн выделено на безопасность автовокзала в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Договор заключается на 205 суток, с 7 июля 2021 года по 27 января 2022 года.
Подрядчик должен организовать досмотровые мероприятия, работу по защите автовокзала от актов незаконного вмешательства и обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим.
Юридическое лицо должно иметь действующее свидетельство об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Персоналу необходимо пройти аттестацию о соответствующей подготовке.
При исполнении обязанностей работники должны иметь при себе паспорт, удостоверение сотрудника ПТБ и пропуск на право нахождения в зоне транспортной безопасности. Охранникам необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры и иметь маски, перчатки и антисептики.
Для досмотра багажа и товаров нужно использовать рентгеновские установки, а на КПП — ручные металлодетекторы для досмотра физических лиц и ручные зеркала для досмотра транспортных средств. У охранников должны быть при себе наручники и резиновая палка. Круглосуточное взаимодействие необходимо обеспечивать с МВД, МЧС и ФСБ.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020-2021 учебном году финансирование на безопасность школ составило 137,7 миллиона рублей, что на 3,4 миллиона больше, чем годом ранее.