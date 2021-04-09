4,9 млн выделено на безопасность автовокзала в Нижнем Тагиле

Для досмотра багажа и товаров нужно использовать рентгеновские установки, а на КПП — ручные металлодетекторы для досмотра физических лиц и ручные зеркала для досмотра транспортных средств. У охранников должны быть при себе наручники и резиновая палка. Круглосуточное взаимодействие необходимо обеспечивать с МВД, МЧС и ФСБ.