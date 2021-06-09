7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске

7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске
7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске
Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
По требованию прокуратуры обанкротившееся предприятие в Красноуфимске выплатило своим работникам задолженность по зарплате на общую сумму 7 миллионов рублей.

После банкротства ООО ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов» недополучили зарплату 46 работников предприятия. Общая сумма задолженности составила более 7 миллионов рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Задолженность после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме.

Напомним, по требованию прокуратуры МУП Тавды выплатил своим сотрудникам порядка 4,6 миллиона рублей долгов по зарплате. Деньги в апреле 2021 года не получили более 280 работников «Тавдинских инженерных систем».

Материалы по теме:
Свердловская областьпрокуратуразарплатазадолженностьсотрудникиКрасноуфимскпредприятие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы