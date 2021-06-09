7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске

По требованию прокуратуры обанкротившееся предприятие в Красноуфимске выплатило своим работникам задолженность по зарплате на общую сумму 7 миллионов рублей.

После банкротства ООО ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов» недополучили зарплату 46 работников предприятия. Общая сумма задолженности составила более 7 миллионов рублей. В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Задолженность после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме. Напомним, по требованию прокуратуры МУП Тавды выплатил своим сотрудникам порядка 4,6 миллиона рублей долгов по зарплате. Деньги в апреле 2021 года не получили более 280 работников «Тавдинских инженерных систем». Свыше 4,6 млн рублей долгов по зарплате выплатил МУП в Тавде

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