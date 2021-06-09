Администрация ГГО после суда уберет свалку с «Уралхимпласта» в Новоасбесте

Минприроды и Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провели проверку после публикации TagilCity.ru о размещении мусора в поселке Новоасбест из цеха «Уралхимпласт — ХА» в Нижнем Тагиле. По итогам проверки проверяющими органами было направлено исковое заявление в Ленинский районный суд.

Иск о возложении на администрацию Горноуральского городского округа и Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» обязанности ликвидировать свалку отходов производства и потребления на земельном участке в поселке Новоасбест был подан в Ленинский районный суд природоохранной прокуратурой и после публикации TagilCity.ru. В ответе природоохранной прокуратуры на официальный запрос TagilCity.ru сообщается, что доводы, изложенные в публикации нашли свое подтверждение, а администрация ГГО будет привлечена через суд к ликвидации свалки на данных земельных участках. Запретить администрации ГГО совершать действия по согласованию и даче разрешения физическим лицам и организациям всех организационно правовых форм на размещение всех видов отходов на указанных земельных участках,сообщил заместитель прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Денис Желебовский. Напомним, строительные отходы с предприятия «Уралхимпласт» вывозились в поселок Новоасбест под Нижним Тагилом, а в отделении полиции отказались заводить уголовное дело после жалоб местных жителей. Строительный мусор с «Уралхимпласта» свозят в поселок Новоасбест под Нижним Тагилом 2 Фото На карьерах в поселке Новоасбест складируется мусор с городских предприятий

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