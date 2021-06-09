Автобусы с бесконтактной оплатой проезда появились в Екатеринбурге

Автобусы с бесконтактной оплатой проезда появились в Екатеринбурге
Автобусы с бесконтактной оплатой проезда появились в Екатеринбурге
Сегодня, 18:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Автобусы № 21 в Екатеринбурге перевели на электронную оплату, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь для того, чтобы оплатить проезд, пассажирам нужно прикладывать банковскую или транспортную карту к терминалу. Валидатор сразу выдаст чек пассажиру, оплатившему проезд, пишет REGNUM.

Новая система подразумевает отсутствие кондукторов в общественном транспорте, однако они продолжают ездить для проверки наличия билетов и на случай технических неполадок с валидатором.

Основная проблема нового устройства заключается в том, что наличные деньги он не принимает, расплачиваться можно лишь банковской картой или Е-картой. В мэрии заявили, что это неудобство решается сейчас путём заключения договоров с водителями автобусов, которые будут принимать оплату наличными.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле появились новые автобусы по федеральной программе «Чистый воздух». Из-за пандемии коронавирусной инфекции их выпустили в рейсы несколько позже, чем планировалось изначально. На покупку новых автобусов правительство Свердловской области выделило 110 миллионов рублей.

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