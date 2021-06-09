Экс-полицейского Руслана Белоконного вновь пытались арестовать в Нижнем Тагиле

Бывшего тагильского полицейского Руслана Белоконного вновь пытались задержать 8 июня в Нижнем Тагиле. Сам мужчина с обвинением в совершении административного правонарушения не согласен и считает, что сотрудников ГИБДД к делу привлекли для продления сроков рассмотрения существующего уголовного дела.

Руслан Белоконный прибыл в Тагилстроевский районный суд 8 июня на заседание об обжаловании уголовного дела и постановления об уголовном розыске по отношению к нему. Ходатайства были перенесены судом. Белоконный утверждает, что после заседания суда следователь Варехин вызвал инспекторов ГИБДД, которые составили на него протокол месяц назад. По словам Руслана Белоконного, на этот раз ему вменяют административное правонарушение: в ночь с 12 на 13 мая, в день, когда Белоконного задержали сотрудники ОМОНа, несколькими часами ранее его остановил экипаж ДПС. Сотрудники попросили пройти тестирование на содержание алкоголя в крови. Руслан с этим согласился и даже зафиксировал сам процесс тестирования на камеру видеонаблюдения (запись имеется в распоряжении редакции). На видеозаписи, которую сделал бывший сотрудник правоохранительных органов на камеру мобильного телефона, он дает свое согласие на прохождение теста. Тот показал, что содержание алкоголя в крови молодого человека - 0.00 промилле. Однако согласно протоколу, Белоконный отказывался от подписи в уведомлении протокола задержания и доставления сотрудниками ГАИ. По протоколу доставления сотрудниками ГАИ и задержания, 12 мая около трех часов ночи я якобы отказался от подписи, а я в это время уже был задержан, в порядке 91 статьи, следователем Евгением Варехиным. Я был с сотрудниками конвоя в это время, в наручниках и меня везли на ИВС. С сотрудниками ГАИ я не находился,заявил Руслан Белоконный редакции TagilCity.ru. 8 июня после общения с сотрудниками ГИБДД в суде планировали задержание Белоконного, рассказывает экс-полицейский. Однако после возмущений мужчины, было принято решение его отпустить. Меня хотели задержать, но я сказал, что я обязательно буду распространять информацию в СМИ. Сообщил, что буду звонить журналистам, и меня отпустили,утверждает бывший полицейский Руслан Белоконный. Напомним, срок рассмотрения уголовного дела по отношению к Руслану Белоконному истекает 10 июня 2021 года. Судебный процесс по делу об административном правонарушении запланирован на 9 июня в 14:00. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

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