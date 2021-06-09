Наказание для пьяных водителей будет ужесточено в России

Предлагается на один год увеличить максимальный срок за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, он будет составлять три года лишения свободы. Штраф для нарушителей также увеличится и составит от трехсот тысяч рублей до полумиллиона.
По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, это сделано для того, чтобы уменьшит количество ДТП, сообщает пресс-служба Государственной Думы.
Напомним, 6 июня на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле пьяный водитель снес забор и врезался в дерево. В момент ДТП он зацепил припаркованный на стоянке автомобиль.