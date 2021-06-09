Один в больнице, второй под следствием: тагильские водители устроили драку на дороге

Уголовное дело заведено из-за конфликта водителей в Тагиле

Уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности заведено после конфликта водителей в Нижнем Тагиле. Мужчины не поделили дорогу и подрались.

Днем 5 июня в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 57-летнего мужчины. У тагильчанина предварительно диагностирована черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Пострадавший ехал по Черноисточинскому шоссе на KIA вместе с женой. По словам супруги, их подрезала грузовая ГАЗель. Мужчина догнал водителя и остановил машину перед ним, чтобы разобраться в ситуации. Завязался конфликт, и водитель ГАЗели ударил пострадавшего по голове. Мужчина не удержался, упал и получил травму головы. Сам потерпевший пояснил, что плохо помнит произошедшее. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. 29-летний водитель ГАЗели был установлен и опрошен. Он не отрицает, что ударил оппонента, однако настаивает на том, что именно водитель KIA подрезал его, а затем первый толкнул. Сейчас сотрудники полиции изучают запись, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Напомним, в начале мая в Екатеринбурге автомобилисты подрались в центре города. Машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов на «зебре», а автохамы из другого автомобиля выскочили и сломали зеркало. Затем водители устроили драку на улице. Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга

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