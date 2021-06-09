Пожар в здании банка и убийство пропавшей. Итоги дня в Свердловской области

Бывшего тагильского полицейского Руслана Белоконного снова пытались арестовать 8 июня, когда мужчина приехал на заседание суда. Он рассказал, что после заседания следователь вызвал инспекторов ГИБДД, составивших на него протокол месяц назад. В ночь с 12 на 13 мая, когда Белоконного задержали сотрудники ОМОНа, несколькими часами ранее он был остановлен экипажем ДПС. Мужчину попросили пройти тестирование на содержание алкоголя в крови. Руслан согласился и зафиксировал процесс на камеру видеонаблюдения. Тестирование показало 0.00 промилле. Однако согласно протоколу, составленному в то время, когда он был задержан ОМОНом, экс-полицейский отказался от подписи в документе. В результате Белоконного хотели снова арестовать, но он возмутился и сказал, что будет распространять информацию в СМИ. После этого Руслан был отпущен.