Президентский грант на воссоздание кованых демидовских подносов получила тагильчанка

Грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства получила директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко.

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по итогам конкурса 2020 года подписал президент России Владимир Путин. В числе получателей грантовой поддержки - директор нижнетагильского Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко. Она представляла проект по воссозданию образцов кованого демидовского подноса как народного художественного промысла - тагильской лаковой росписи металлических подносов. Сумма президентского гранта не уточняется. Напомним, после своего визита в Нижний Тагил в конце мая 2021 года губернатор Свердловской области поручил создать музей «Тагильского подноса». Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев

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