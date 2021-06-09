Ремонт стадиона «Высокогорец» планируется в Нижнем Тагиле

Ремонт стадиона «Высокогорец» планируется в Нижнем Тагиле
Ремонт стадиона «Высокогорец» планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Капитальный ремонт стадиона «Высокогорец» на Вые планируется в Нижнем Тагиле. Администрация ищет подрядчика для инженерных изысканий.

Заказчиком выступает МУП «Тагилгражданпроект», начальная цена контракта составляет 730 тысяч рублей. Работы необходимо выполнить в течение 21 календарного дня со дня заключения контракта.

Подрядчик должен провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на территории стадиона на улице Красноармейская, 82а. «Высокогорец» включает в себя одноэтажное здание без подвала, футбольное поле, беговые дорожки и спортивные площадки. Площадь исследований составляет 4,19 гектара.

Подрядчику нужно выявить визуальные признаки загрязнения, определить наличие возбудителей инфекций и вирусов, замерить уровень шума и провести другие работы. Кроме того необходимо получить разрешение на буровые работы.

Контракт действует с момента подписания сторонами до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 июня.

Напомним, в Нижнем Тагиле на ремонт спортплощадки в школе № 13 выделено 20 миллионов рублей. Там будут установлены ворота для футбола, спортивные комплексы, полосы препятствий, скамейки. Также оборудуют волейбольную и стритбольную площадки. Работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Подрядчиком выступит МУП «Тагилдорстрой».

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