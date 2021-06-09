Ремонт стадиона «Высокогорец» планируется в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле на ремонт спортплощадки в школе № 13 выделено 20 миллионов рублей. Там будут установлены ворота для футбола, спортивные комплексы, полосы препятствий, скамейки. Также оборудуют волейбольную и стритбольную площадки. Работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Подрядчиком выступит МУП «Тагилдорстрой».