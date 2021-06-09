Школа с туалетом в виде выгребной ямы будет отремонтирована в Екатеринбурге

Начался ремонт школы № 179 в поселке Северка на окраине Екатеринбурга, где туалетом для школьников была выгребная яма. Планируется, что обновленное строение будет сдано в эксплуатацию к 1 октября 2021 года. До этого момента дети продолжат обучение дистанционно.

Школа была построена в 1961 году, и в ней учатся около 450 несовершеннолетних детей. В общей сложности на ремонт из бюджета Екатеринбурга выделено 110 миллионов рублей. Будет обновлена внутренняя инфраструктура, уложен новый пол, расширена спортивная зона и покрашен фасад. Также появится новый пищеблок и спортивный зал. Она будет рассчитана на 450 школьников. Увеличили количество мест из-за того, что детки прирастают,отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На данный момент в учреждении частично решен вопрос с канализацией, поэтому выгребной ямы там больше нет. В будущем планируется полностью подключить здание к канализации, сообщает Znak. Напомним, в Нижнем Тагиле на Руднике имени III Интернационала начался капитальный ремонт школы № 24. Срок ремонтных работ по контракту — конец 2021 года. В здании, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров, завершаются демонтажные мероприятия. Капитальный ремонт школы № 24 начался на Руднике в Нижнем Тагиле

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