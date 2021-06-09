За фиктивные экзамены для мигрантов осуждены двое жителей Екатеринбурга

За фиктивные экзамены для мигрантов осуждены двое жителей Екатеринбурга
За фиктивные экзамены для мигрантов осуждены двое жителей Екатеринбурга
Сегодня, 21:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Двое жителей Екатеринбурга получили условные сроки за организацию фиктивных экзаменов для мигрантов. Подсудимые были признаны виновными по статье 22.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Версия следствия гласит, что до экзаменов по русскому языку, российской истории и законодательству подсудимые гарантировали иностранцам положительные результаты и давали заучивать верные ответы на тест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.

Во время испытания иностранцы через скрытый наушник слышали правильные ответы. В общей сложности с 2015 по 2019 год екатеринбуржцы организовали незаконное пребывание свыше 500 иностранцев, выдавая им сертификаты о сдаче экзамена.

В результате подсудимые получили по два года условно и были оштрафованы: на 80 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в конце марта 320 тысяч рублей штрафов было выписано в ходе операции «Нелегальный мигрант», которая проходила в Свердловской области. Сотрудниками полиции было проверено более 400 иностранных граждан. У 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ.

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Екатеринбург
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