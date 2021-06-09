За расстрел остановки из пневматики свердловчанин приговорен к почти 2 годам тюрьмы

Уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм) было возбуждено в отношении местного жителя после того, как днем 23 февраля 2020 года, он нарушил общественный порядок и произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета Anics-101 по остановке. В момент происшествия мужчина был пьян.