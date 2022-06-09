12 детей-сирот получили квартиры в новом доме в Нижнем Тагиле

12 детей-сирот получили квартиры в новом доме в Нижнем Тагиле
12 детей-сирот получили квартиры в новом доме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:59ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
12 квартир с отделкой на улице Тимирязева, 53 получили дети-сироты из Нижнего Тагила.

Все квартиры полностью готовы к заселению.

Жилье полностью оборудовано для заселения: есть сантехника, стоят приборы учета. Мы покупали эти квартиры через инвестиционные договоры, на это было израсходовано 25 миллионов рублей. 3,5 миллиона выделено из федерального бюджета, остальные средства — из областного, рассказала редакции TagilCity.ru директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Помимо передачи недвижимости, сотрудники фонда дают новоселам полезные советы.

Мы всегда даем новые квартиры, а это значит что только что закончился ремонт и мокрые процессы, может появиться плесень. Надо обязательно проветривать помещения, так как влаге некуда деваться. Необходимо внимательно изучить инструкцию к квартире, которую мы даем, также как и паспорта к передаваемому оборудованию, пояснила собеседница.

Квартиры детям-сиротам в Свердловской области выдаются в специализированный найм, изначально их нельзя приватизировать.

В течение пяти лет они могут только пользоваться жильем, и только потом квартира может перейти в соцнайм, если есть положительное заключение от органов социальной политики, рассказала Оксана Вохминцева.

Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила одну и квартир сирот Варвары. Она студентка, будет жить в квартире вместе с ребенком. Омбудсмен дала девушке советы по обустройству жилья, пожелала обходиться без нежелательных гостей и обещала приехать на новоселье с подарком в конце года.

Фото:TagilCity.ru

Хочется поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Значительная часть средств на строительство дома выделена из областного бюджета, отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, обманутые дольщики ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле получили ключи от квартир. Средства на строительство были выделены из федерального фонда защиты прав дольщиков.

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