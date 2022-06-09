12 детей-сирот получили квартиры в новом доме в Нижнем Тагиле

Мы всегда даем новые квартиры, а это значит что только что закончился ремонт и мокрые процессы, может появиться плесень. Надо обязательно проветривать помещения, так как влаге некуда деваться. Необходимо внимательно изучить инструкцию к квартире, которую мы даем, также как и паспорта к передаваемому оборудованию, пояснила собеседница.