Где найти работу подросткам летом в Нижнем Тагиле

Большинство работодателей не горит желанием нанимать в качестве работников подростков — для детей необходимо создать особые условия труда, нормы трудочасов и согласовать виды работ. А еще в некоторых случаях требуется разрешение родителей.
В Нижнем Тагиле на популярных сайтах по трудоустройству и в Службе занятости населения работа для подростков есть. Рассказываем, как трудоустроиться несовершеннолетним на время летних каникул.
Согласно трудовому законодательству, наниматься на работу могут граждане РФ, достигшие возраста 14 лет. Однако, здесь есть некоторые тонкости.
Трудовой договор в этом возрасте заключается ребенком с письменного согласия его законных представителей и органа опеки. Исключение составляет работа в сфере киноиндустрии, театра и модельного бизнеса. В указанных сферах достаточно только подписи родителя в графе «работник». Рабочий день детей с 14 до 15 лет составляет не более четырех часов. С 15 лет — на час больше. В общем, рабочая неделя детей до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю.
Не требует подписания трудового договора родителями привлечение к работе ученика вечерней школы с 15 лет.
С этого возраста согласия родителей для заключения трудового договора не требуется, а рабочий день такого сотрудника будет длиться не более семи часов. Практически, полноценная трудовая смена. Общее количество трудочасов в неделю для подростков от 16 до 18 лет составляет не более 35 часов.
Чаще всего дети ищут работу на популярных платформах по трудоустройству. Однако, некоторые работодатели не являются добросовестными и предлагают подросткам неофициально или больше установленного законом времени. На проверку такие компании нередко обманывают своих несовершеннолетних работников и либо не выплачивают вовсе, либо совсем мало заработную плату.
Итак, работу подросткам можно искать:
Перечень профессий для несовершеннолетних соискателей в Нижнем Тагиле достаточно широк. Работники в возрасте до 18 лет требуются в различных сферах — от оказания бытовых услуг до проведения культурно-массовых мероприятий:
Специалисты по трудоустройству рекомендуют настаивать на заключении трудового договора — в данном случае, доказать факт трудовых отношений и получить причитающиеся деньги работники смогут практически без проблем.