Где найти работу подросткам летом в Нижнем Тагиле

Многие несовершеннолетние хотят быть независимыми от своих родителей и иметь деньги на карманные расходы. При этом большинство подростков ищут работу именно на время летних каникул. Как и где трудоустроиться детям в Нижнем Тагиле, а также какие профессии наиболее востребованы, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Большинство работодателей не горит желанием нанимать в качестве работников подростков — для детей необходимо создать особые условия труда, нормы трудочасов и согласовать виды работ. А еще в некоторых случаях требуется разрешение родителей. В Нижнем Тагиле на популярных сайтах по трудоустройству и в Службе занятости населения работа для подростков есть. Рассказываем, как трудоустроиться несовершеннолетним на время летних каникул. Возрастные ограничения во время работы для подростков Согласно трудовому законодательству, наниматься на работу могут граждане РФ, достигшие возраста 14 лет. Однако, здесь есть некоторые тонкости. Найти работу подростку от 14 до 16 лет Трудовой договор в этом возрасте заключается ребенком с письменного согласия его законных представителей и органа опеки. Исключение составляет работа в сфере киноиндустрии, театра и модельного бизнеса. В указанных сферах достаточно только подписи родителя в графе «работник». Рабочий день детей с 14 до 15 лет составляет не более четырех часов. С 15 лет — на час больше. В общем, рабочая неделя детей до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю. Не требует подписания трудового договора родителями привлечение к работе ученика вечерней школы с 15 лет. Найти работу подростку от 16 до 18 лет С этого возраста согласия родителей для заключения трудового договора не требуется, а рабочий день такого сотрудника будет длиться не более семи часов. Практически, полноценная трудовая смена. Общее количество трудочасов в неделю для подростков от 16 до 18 лет составляет не более 35 часов. Фото: 1МI Где найти работу подростку в Нижнем Тагиле Чаще всего дети ищут работу на популярных платформах по трудоустройству. Однако, некоторые работодатели не являются добросовестными и предлагают подросткам неофициально или больше установленного законом времени. На проверку такие компании нередко обманывают своих несовершеннолетних работников и либо не выплачивают вовсе, либо совсем мало заработную плату. Итак, работу подросткам можно искать: на сайте или обратившись непосредственно в сам офис Центра занятости населения Нижнего Тагила;

через онлайн-платформы типа hh.ru или avito;

на сайтах интересующих компаний в разделах «вакансии»;

через знакомых или друзей;

устроиться в отряд мэра;

обратившись за помощью к родителям. Фото: 1МI Какие профессии предлагают работодатели подросткам Перечень профессий для несовершеннолетних соискателей в Нижнем Тагиле достаточно широк. Работники в возрасте до 18 лет требуются в различных сферах — от оказания бытовых услуг до проведения культурно-массовых мероприятий: заниматься уборкой территорий и различных помещений;

выполнять подсобные работы в различных производствах;

реставрировать библиотечный фонд;

работать на благо Нижнего Тагила в сфере устройства территории парков и скверов;

высаживать деревья, кустарники, цветы;

перерабатывать и сортировать овощи и фрукты;

организовывать культурно-досуговые, спортивные мероприятия;

доставлять печатные издания и почтовую корреспонденцию;

обрабатывать архивные документы;

выполнять косметические ремонты помещений. Специалисты по трудоустройству рекомендуют настаивать на заключении трудового договора — в данном случае, доказать факт трудовых отношений и получить причитающиеся деньги работники смогут практически без проблем. Где будут работать тагильские подростки в трудовых отрядах мэра этим летом

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