Литвиненко призвал к переходу на мобилизационную модель экономики

По мнению Литвиненко, изменить ситуацию позволит как раз переход на мобилизационную модель экономики. Государство должно инициировать и проконтролировать создание в стране полноценных цепочек добавленной стоимости, включающих полный технологический цикл от добычи сырья до доведения его в виде продукции до конечных потребителей. Для реализации этой задачи нужно разработать инструментарий, который поможет создать условия для ускоренного строительства производственных предприятий и будет мотивировать предпринимателей развивать свой бизнес в нефтегазохимической отрасли, кроме того, необходимо повышать уровень эффективности потребления природных ресурсов.