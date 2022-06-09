Литвиненко призвал к переходу на мобилизационную модель экономики

Одну из первоочередных задач в данном направлении экономист видит в усилении регулирующей и контролирующей роли государства в минерально-сырьевом секторе. Об этом пишет rg.ru.
По мнению Литвиненко, российское правительство должно заняться формированием нормативной базы в сфере рыночного регулирования. Эти требования должны быть прозрачны и понятны каждому из участников рынка — и самому государству, и бизнесу. Эксперт отмечает, что должны работать исключительно рыночные механизмы — государство не должно вмешиваться в производственные процессы.
Известно, что большинство стран, богатых полезными ископаемыми, монетизируют лишь около 20% от реальной стоимости добываемых ресурсов. Остальные 80% дохода распределяются между импортерами и предпринимателями, которые перерабатывают сырье и производят продукцию для конечных потребителей. Для стран-поставщиков такое распределение дохода невыгодно. К этой группе государств относится и Россия.
По мнению Литвиненко, изменить ситуацию позволит как раз переход на мобилизационную модель экономики. Государство должно инициировать и проконтролировать создание в стране полноценных цепочек добавленной стоимости, включающих полный технологический цикл от добычи сырья до доведения его в виде продукции до конечных потребителей. Для реализации этой задачи нужно разработать инструментарий, который поможет создать условия для ускоренного строительства производственных предприятий и будет мотивировать предпринимателей развивать свой бизнес в нефтегазохимической отрасли, кроме того, необходимо повышать уровень эффективности потребления природных ресурсов.
При развитии новой экономики нужно руководствоваться стратегией энергоресурсосбережения. По прогнозам экономиста, это должно обеспечить прирост ВВП не менее чем в два раза в ближайшие 2-3 года.
Литвиненко напомнил, что в Россия смогла преодолеть затяжной кризис 90-х благодаря решению президента РФ Владимира Путина усилить государственное регулирование горнодобывающих и нефтегазовых предприятий. Это наглядно показывает, что предлагаемая стратегия является рабочей.
Ректор делает вывод, что мобилизационная модель развития народного хозяйства позволит профессионально заняться воспроизводством минерально-сырьевой базы и преодолеть все сложности, связанные с нестабильной обстановкой в мире. При этом Россия сохранит свою государственность и задаст устойчивый вектор развития для последующих поколений.