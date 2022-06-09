Нарушения в работе автомойки у травмпункта подтвердили в горхозяйстве Нижнего Тагила

Нарушения в работе автомойки у травмпункта подтвердили в горхозяйстве Нижнего Тагила
Нарушения в работе автомойки у травмпункта подтвердили в горхозяйстве Нижнего Тагила
Сегодня, 12:36ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Нарушения в работе автомойки рядом с травмпунктом на Вагонке подтвердили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила.

Обращение о нарушениях земельного законодательства поступило в управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила от ГБ № 1, к которой относится травмпункт.

Специалисты отдела 6 и 19 мая провели выездные проверки на проспекте Вагоностроителей, 12. Они установили, что на указанном участке расположено каменное здание гаража на двое ворот, а перед ним имеются следы проведения земляных работ на площади 9,7 м² как в пределах участка физлица, так и на землях общего пользования.

Траншея засыпана щебнем в уровень с поверхностью земли, работы проведены без разрешения. В действиях собственника объекта усматривается нарушение правил благоустройства территории Нижнего Тагила. Сведения о нарушении направлены для рассмотрения в администрацию Дзержинского района, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что гараж находится на земельном участке, который относится к зоне лечебно-оздоровительных комплексов. Она предназначена для повышенного благоустройства, озеленения, комфорта, чтобы обеспечить изоляцию от вредных воздействий окружающей среды рядом с медучреждениями. В данной зоне не предусмотрено размещение автомобильных моек.

Также нарушения в работе автомойки рассматривает Роспотребнадзор. Специалисты собираются проводить контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований земельного законодательства.

Напомним, коллектив травмпункта на проспекте Вагоностроителей, 12 в Нижнем Тагиле пожаловался на грязные стоки, которые стекают с автомойки, расположенной рядом, в подвал медучреждения. Кроме того, на территории гаражей были навалены шины от автомобилей, которые являются экологически опасными отходами.

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