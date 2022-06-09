Осужденные в Нижнем Тагиле будут работать кондукторами и водителями

Жители нижнего Тагила и Екатеринбурга будут занимать гражданские должности. Это коснется тех, кто осужден за средние или легкие преступления.

В Екатеринбурге в 2022 году откроют исправительный центр для осужденных. Граждане, приговоренные к принудительным работам, будут занимать вакансии в ряде предприятий. В том числе они станут водителями и электромонтерами. До конца нынешнего года аналогичный центр построят и в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба регионального ФСИН. Осужденные могут работать кондукторами, электромонтерами, водителями и занимать другие «гражданские» должности. В эти центры будут отправлять людей за преступления небольшой или средней тяжести и тех, кого освободили за хорошее поведение,отметили во ФСИН. Благодаря этому будет решена проблема дефицита рабочей силы, а также поможет заключенным научиться жить в обществе, общаться с людьми. Также осужденным позволят жить с родственниками в городе, при этом они будут под надзором, а из их ежемесячной зарплаты будут снимать от 5 до 20%.

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