Пара из Нижнего Тагила покорила ТНТ, а обманутым дольщикам вручили ключи от квартир

Управления горхозяйством Нижнего Тагила посчитало, что автомойка за травмпунктом на Вагонке работает с нарушениями. На назойливых соседей в мэрию пожаловался главврач лечебницы Антон Сергеев и руководство ЦГБ № 1. После выездной проверки специалисты администрации пришли к выводу, что владелец частной «лавочки» работает не только на своей земле, но и занимает общественную территорию. Часть работ предприниматель и вовсе провел без согласования. О том, какие еще нарушения были обнаружены, читайте в материале TagilCity.ru.
Во втором сезоне «Эпидемии» на ТНТ снялись сразу два тагильчанина по имени Саша — муж и жена Кижаевы. Александра сыграла глубоко верующую женщину, которая со своей семьей, спасаясь от вируса, уезжает в монастырь. Тагильчане признались, что работать в команде профессионалов им очень понравилось, не смотря на то, что были свои сложности и тонкости в работе. Почему актриса плакала от настоящей физической боли во время съемок, и где в этот момент находился ее муж, читайте в нашем материале.
В ЖК «Тимирязевский» Нижнего Тагила при помощи фонда защиты прав дольщиков и лично Уполномоченной по правам человека Татьяны Мерзляковой удалось завершить объекты, которые неоднократно становились фигурантами материалов различных СМИ. 85 квартир были достроены, а 12 из них получили дети-сироты. Благоустройство территории рядом с домом пока не окончено, но собственники уже получили ключи от своих долгожданных квадратных метров, чтобы начать отделку квартир.
Каждое лето рынок труда в Нижнем Тагиле пестрит вакансиями для подростков. Работодатели предлагают различные варианты трудоустройства — от уборщиков до аниматоров. Как найти подросткам работу в Нижнем Тагиле, какие профессии для несовершеннолетних наиболее востребованы среди работодателей, какие условия существуют при приеме на работу лиц до 18 лет, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Не помешало бы трудоустройство и подросткам, которые прыгают с крыши в районе плотины на Нижне-Выйском пруду. Такое развлечение нашли себе местные несовершеннолетние с наступлением летних каникул. В «Водоканал-НТ» говорят, что всячески пытаются предотвратить возможные трагедии, разговаривают с подростками и просят их покинуть территорию плотины. Однако дети только грубят и хамят в ответ работникам предприятия.
Один из генералов МВД отчитал своих подчиненных за то, что они выписали штраф начальнику МРЭО Екатеринбурга за тонированную машину. Критике подверглась и сама спецоперация силовиков, и принятые в отношение высокопоставленного правоохранителя меры. Говорят, разговор был на повышенных тонах с непереводимыми местными диалектами.
После публикации материала о краже фар в Екатеринбурге, полиция проводит проверку по факту поступившего к ним заявления. Злоумышленников уже ищут, а все обстоятельства произошедшего устанавливают.