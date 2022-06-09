Пара из Нижнего Тагила покорила ТНТ, а обманутым дольщикам вручили ключи от квартир

В администрации Нижнего Тагила выявили нарушения в работе автомойки у травмпункта на Вагонке, пара тагильчан снялась в популярном сериале на ТНТ, а генерал отчитал подчиненных за штраф начальнику одного из отелов — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за 9 июня.

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