Приставы ликвидировали незаконную стоянку в Екатеринбурге

Приставы ликвидировали незаконную стоянку в Екатеринбурге
Приставы ликвидировали незаконную стоянку в Екатеринбурге
Сегодня, 15:06ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Нелегальную автостоянку разобрали приставы в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка.

Придомовая территория в жилом квартале была в обход закона занята и огорожена местным бизнесменом. Он окружил площадку забором, смонтировал шлагбаум, оборудовал пост охраны.

Однако живущие поблизости люди оказались недовольны самовольным захватом и застройкой близлежащей территории и адресовали прокуратуре обращение с требованием избавить их от непрошенной стоянки.

Прокуратура удовлетворила запрос граждан и привлекла к устранению стоянки приставов. Они первоначально пытались урегулировать вопрос мирно, дали владельцу парковки время самостоятельно ее демонтировать.

Тем не менее, он не предпринял шагов в данном направлении. Тогда судебные приставы Верх-Исетского района с привлечением грузового крана за час сами убрали все несанкционированные строения, сообщили Е1 представители УФССП по Свердловской области.

Сюжеты:
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