Ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса начался в Нижнем Тагиле

Ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса начался в Нижнем Тагиле
Ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:43ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Ремонт детсада № 20 с ясельными группами начался в Нижнем Тагиле. Здесь появится новая мебель, системы отопления и многое другое.

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт детского сада под № 20, который находится на ул. Карла Маркса. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

По словам мэра, данное учреждение состоит из ясельных групп. Сюда ходит порядка 75 малышей. К тому же, ясли в Нижнем Тагиле сейчас очень востребованы.

В ходе капремонта здесь заменят инженерные сети, отопление, кровлю и перекрытия. А еще преобразятся веранды и игровые комплексы. Также будет закуплена новая мебель.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Ирбите восстановят старое помещение школы № 1, которое находится на улице Красноармейская, 1-3. По данным горадминистрации, аукцион уже начался.

Также в настоящий момент проводится глобальный ремонт во дворах четырех многоэтажек Нижнего Тагила. Они расположены на улице Ермака (дома № 40, 40а, 42 и 44).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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