Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс

Также, по словам Бидонько, значительную поддержку Донбассу оказывает партия «Единая Россия». Партийцы привозят туда материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Они же оказывают посильную помощь задействованным в проведении спецоперации военнослужащим и их родным.