Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс

Реанимировать жилые дома и социальные объекты в народных республиках начали волонтеры, представляющие «Российские студотряды». Еще с 2014 года они вносят неоценимый вклад в оказание помощи жителям Донецка и Луганска.
Десять молодых людей из поехавших на Донбасс — свердловчане, сообщил депутат Госдумы Сергей Бидонько, прежде работавший в команде губернатора Евгения Куйвашева.
Также, по словам Бидонько, значительную поддержку Донбассу оказывает партия «Единая Россия». Партийцы привозят туда материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Они же оказывают посильную помощь задействованным в проведении спецоперации военнослужащим и их родным.