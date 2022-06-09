Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс

Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс
Свердловские студенты поехали восстанавливать Донбасс
Сегодня, 20:34ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Десять свердловских студентов отправились на Донбасс помогать в отстраивании поврежденной инфраструктуры.

Реанимировать жилые дома и социальные объекты в народных республиках начали волонтеры, представляющие «Российские студотряды». Еще с 2014 года они вносят неоценимый вклад в оказание помощи жителям Донецка и Луганска.

Десять молодых людей из поехавших на Донбасс — свердловчане, сообщил депутат Госдумы Сергей Бидонько, прежде работавший в команде губернатора Евгения Куйвашева.

Также, по словам Бидонько, значительную поддержку Донбассу оказывает партия «Единая Россия». Партийцы привозят туда материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Они же оказывают посильную помощь задействованным в проведении спецоперации военнослужащим и их родным.

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