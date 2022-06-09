Тагильская художница Алиса Горшенина обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

При этом вину, считает адвокат, все это не доказывает, так как протоколы, акты и рапорты не являются фактами, а только мнения должностных лиц. Кроме того, на скриншотах не видно, какие именно надписи содержатся на лентах. То же самое не могут сообщить и свидетели. Адвокат считает, что у последних показания получены с нарушениями.