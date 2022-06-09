Тагильская художница Алиса Горшенина обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

По мнению защитника девушки в суде Рустама Ризванова, обвинение не доказало, кто разместил снимок девушки в Telegram-канале, а также, что именно написано на ленте, сказано в жалобе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).
Кроме того, защита уверена, что доказательства получены с нарушением закона, соответственно, не могут быть приняты судом.
В качестве доказательств вины Алисы были использованы протокол о нарушении от 15 апреля, рапорт полицейского, акт фиксации размещения фото художницы с текстом в Telegram от 8 апреля, скриншоты социальной сети, а также показания двух свидетелей и рапорт инспектора.
При этом вину, считает адвокат, все это не доказывает, так как протоколы, акты и рапорты не являются фактами, а только мнения должностных лиц. Кроме того, на скриншотах не видно, какие именно надписи содержатся на лентах. То же самое не могут сообщить и свидетели. Адвокат считает, что у последних показания получены с нарушениями.
Таким образом, адвокат заявляет, что материалы дела не содержат доказательства вины.
Лента не обнаружена, не изъята и к материалам дела об административном правонарушении не приобщена, следовательно, факт наличия на ней надписей, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации, не доказан, сказано в апелляции.
Адвокат отметил, что нечитаемость надписей подтвердила и судья, что указано в определении о возвращении материалов для устранения недостатков. Кроме того, сотрудники полиции не доказали, что снимок и текст в Telegram-канале разместила именно художница.
Доблестные сотрудники полиции посчитали, что факт задержания лица с плакатом в руках с запрещенной надписью равносилен факту выявления фотографии лица с предполагаемой запрещенной надписью в Интернете, но это не так. Стандарт доказывания в этом случае гораздо требователен, а если сотрудникам полиции не хватает знаний его выполнить, так и не надо суд загружать, пишет адвокат в апелляции.
Он добавляет, что к ответственности должны привлекаться только те, чья вина доказана. Однако в деле, по мнению адвоката, нет информации о том, что Алиса Горшенина целенаправленно осуществляла действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
В заключение адвокат попросил отменить решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила и прекратить производство по делу, так как состав административного правонарушения, по его мнению отсутствует.
Апелляция была подана 3 июня. Уже 7 июня материалы были направлены в Свердловский областной суд, но пока туда не поступили.
Напомним, Алиса Горшенина была оштрафована на 35 тысяч рублей по статье за дискредитацию ВС РФ. Такое решение принял Ленинский районный суд Нижнего Тагила.