Татьяна Мерзлякова: «В Нижнем Тагиле больше нет обманутых дольщиков»

В Нижнем Тагиле не осталось обманутых дольщиков. 85 квартир достроены в ЖК «Тимирязевский» с помощью фонда защиты прав дольщиков. 12 из них выделены для детей-сирот.

Подготовка по вводу дома к эксплуатации началась в апреле 2022 года, сейчас мы ее заканчиваем. Некоторые граждане уже заселились и живут в квартирах. По договорам, которые заключали с застройщиком покупатели в 2016 году, отделка в помещениях не предусмотрена. Однако для сирот дополнительно была сделана отделка в квартирах, рассказал журналисту TagilCity.ru директор регионального фонда защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков Сергей Киселев. Фото: TagilCity.ru Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова осмотрела помещения, выделенные для детей-сирот в доме 53 по улице Тимирязева. Проблемы со строительством начались с 2016 года, однако ко мне люди обратились впервые в феврале 2020 года. Я с большим удовольствием сегодня праздную вместе с ними возможность въехать в жилье. Теперь в Нижнем Тагиле не осталось обманутых дольщиков, пояснила омбудсмен. Она отметила, что благоустройство территории рядом с домом пока не окончено, однако собственники уже получили ключи, чтобы могли начать отделку квартир. Я очень благодарна фонду жилищного строительства, за то, что изыскали возможность выделить квартиры детям-сиротам. Я обязательно навещу ребят и посмотрю, как они обустроятся,рассказала Татьяна Мерзлякова TagilCity.ru. Фото: TagilCity.ru Дом на Тимирязева, 53 введен в эксплуатацию и исключен из реестра проблемных объектов. В здание подведены все коммуникации. Скоро будет закончено благоустройство. Большая часть квартир уже передана собственникам, рассказал замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Махнутин. Фото: TagilCity.ru Жильцы также выразили слова благодарности фонду по защите дольщиков. Они просто молодцы, спасибо огромное! Дочь вложила в строительство однокомнатной квартиры материнский капитал и взяла ипотеку на 10 лет, отметила тагильчанка Людмила. Фото: TagilCity.ru Напомним, около 100 миллионов рублей были направлены из средства фонда защиты прав дольщиков на разморозку долгостроя в ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле. Покупатели должны были получить квартиры еще в 2018 году, однако были обмануты недобросовестным застройщиком СУ-1. Финансового директора компании Ирину Чемезову суд приговорил за махинации к 3,5 годам тюрьмы. А директор организации Максим Сажаев был признан невменяемым, ему назначено принудительное лечение. Обманутые дольщики в Тагиле получат ключи от квартир

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