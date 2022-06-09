Трутнев рассказал о транспортной инфраструктуре ДВ на медиасаммите во Владивостоке

Трутнев рассказал о транспортной инфраструктуре ДВ на медиасаммите во Владивостоке
Трутнев рассказал о транспортной инфраструктуре ДВ на медиасаммите во Владивостоке
Сегодня, 17:59ОбществоФото: pxhere.com
Полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев выступил на форуме «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» на Форуме «ProДФО-2022».

Он заявил, что развитие транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы быструю доставку грузов с Дальнего Востока на Запад, должно стать приоритетной задачей для России.

Форум проходит в рамках стартовавшего 9 июня во Владивостоке ХI Дальневосточного медиасаммита, передает vostokmedia.com.

Участники дискуссии стремились найти новые векторы развития Дальнего Востока, который в условиях изменившихся логистических схем превратился в единственный для России путь для налаживания внешнеторговых связей.

Спикерами форума стали полпред президента РФ Юрий Трутнев, глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Трутнева, после закрытия западных рынков Россия стала разворачиваться на Восток, а для этого необходимо создание новых стратегических логистических схем и цепочек производственной кооперации. Также необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Трутнев напомнил, что для транспортировки грузов у России осталось два направления – Северный морской путь и порты Дальнего Востока, требуется расширение возможностей БАМа и Транссиба.

Трутнев отметил, что развитие Дальнего Востока остается для России приоритетной задачей и что инвесторы не покинули регион и не заморозили там свои проекты.

Собравшиеся также обсудили перспективы проекта «Дальневосточный гектар», субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток и обеспечение их отечественной техникой.

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