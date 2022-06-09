Трутнев рассказал о транспортной инфраструктуре ДВ на медиасаммите во Владивостоке

По словам Трутнева, после закрытия западных рынков Россия стала разворачиваться на Восток, а для этого необходимо создание новых стратегических логистических схем и цепочек производственной кооперации. Также необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Трутнев напомнил, что для транспортировки грузов у России осталось два направления – Северный морской путь и порты Дальнего Востока, требуется расширение возможностей БАМа и Транссиба.