Трутнев рассказал о транспортной инфраструктуре ДВ на медиасаммите во Владивостоке

Он заявил, что развитие транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы быструю доставку грузов с Дальнего Востока на Запад, должно стать приоритетной задачей для России.
Форум проходит в рамках стартовавшего 9 июня во Владивостоке ХI Дальневосточного медиасаммита, передает vostokmedia.com.
Участники дискуссии стремились найти новые векторы развития Дальнего Востока, который в условиях изменившихся логистических схем превратился в единственный для России путь для налаживания внешнеторговых связей.
Спикерами форума стали полпред президента РФ Юрий Трутнев, глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По словам Трутнева, после закрытия западных рынков Россия стала разворачиваться на Восток, а для этого необходимо создание новых стратегических логистических схем и цепочек производственной кооперации. Также необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Трутнев напомнил, что для транспортировки грузов у России осталось два направления – Северный морской путь и порты Дальнего Востока, требуется расширение возможностей БАМа и Транссиба.
Трутнев отметил, что развитие Дальнего Востока остается для России приоритетной задачей и что инвесторы не покинули регион и не заморозили там свои проекты.
Собравшиеся также обсудили перспективы проекта «Дальневосточный гектар», субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток и обеспечение их отечественной техникой.