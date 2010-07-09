Дмитрий Медведев станцевал под дождем на "Селигере-2010"

Проходя мимо площадки творческой группы "Артпарад", Медведев заметил танцующую молодежь и присоединился к ней, несмотря на дождь.

Президент выступил с приветственным словом перед участниками форума. Отдельно он поприветствовал иностранных участников форума из Афганистана, Чехии, Испании, Франции и других стран и выразил надежу, что во время участия в форуме они смогут попрактиковаться в изучении русского языка.

"Но самое главное - вы поймете, что такое Россия, а это прекрасная страна - я это говорю как гражданин и как президент", - обратился Медведев к иностранцам.