Дмитрий Медведев станцевал под дождем на "Селигере-2010"
В ходе посещения Всероссийского образовательного форума "Селигер-2010" президент станцевал вместе с движением "Артпарад".
Проходя мимо площадки творческой группы "Артпарад", Медведев заметил танцующую молодежь и присоединился к ней, несмотря на дождь.
Президент выступил с приветственным словом перед участниками форума. Отдельно он поприветствовал иностранных участников форума из Афганистана, Чехии, Испании, Франции и других стран и выразил надежу, что во время участия в форуме они смогут попрактиковаться в изучении русского языка.
"Но самое главное - вы поймете, что такое Россия, а это прекрасная страна - я это говорю как гражданин и как президент", - обратился Медведев к иностранцам.
В этом году форум работает с 1 по 28 июля. Работа смены построена по шести тематическим направлениям: мировая политика, бизнес и инновации, СМИ, гражданское общество, устойчивое развитие и окружающая среда, творчество.