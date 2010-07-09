Энергетики г. Нижний Тагил перешли на режим повышенной готовности
Предстоящую неделю свердловские энергетики будут работать в режиме повышенной готовности.
Отменены все плановые ремонтные работы, а схема электроснабжения приведена в состояние максимальной надежности. Так, в зоне обслуживания Западных электрических сетей «Свердловэнерго» находятся линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение Екатеринбурга, где состоится Уральский международный форум «Иннопром – 2010». А в зоне ответственности Нижнетагильских электрических сетей «Свердловэнерго» с 14 по 17 июля будет проходить Международная выставка «Оборона и защита – 2010».
Специалисты «Свердловэнерго» осматривают электрооборудование, влияющее на надежность энергоснабжения этих площадок. Оперативно-выездные и ремонтные бригады готовы к устранению возможных внештатных ситуаций.
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