Энергетики г. Нижний Тагил перешли на режим повышенной готовности

Отменены все плановые ремонтные работы, а схема электроснабжения приведена в состояние максимальной надежности. Так, в зоне обслуживания Западных электрических сетей «Свердловэнерго» находятся линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение Екатеринбурга, где состоится Уральский международный форум «Иннопром – 2010». А в зоне ответственности Нижнетагильских электрических сетей «Свердловэнерго» с 14 по 17 июля будет проходить Международная выставка «Оборона и защита – 2010».