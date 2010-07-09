ФАС возбудила дело в отношении "Евраза", "Распадской" и "Северстали"

Как сообщили в пресс-службе ФАС, признаки нарушения усматриваются в экономически и технологически необоснованном установлении различных цен при заключении договоров на поставку концентратов коксующихся Углей российским и зарубежным потребителям. По поручению правительства антимонопольщики проводят анализ себестоимости основных переделов металлургической продукции.