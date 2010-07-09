ФАС возбудила дело в отношении "Евраза", "Распадской" и "Северстали"
9 июля 2010, 16:39ОбществоОльга
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Федеральная Антимонопольная Служба возбудила дело в отношении групп лиц ООО "ЕвразХолдинг", ЗАО "Распадская угольная компания" и ОАО "Северсталь" по признакам злоупотребления ими доминирующим положением на рынке.
Как сообщили в пресс-службе ФАС, признаки нарушения усматриваются в экономически и технологически необоснованном установлении различных цен при заключении договоров на поставку концентратов коксующихся Углей российским и зарубежным потребителям. По поручению правительства антимонопольщики проводят анализ себестоимости основных переделов металлургической продукции.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении "ЕвразХолдинга" по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сортового металлопроката. Анализируют ситуацию с ценообразованием и в других металлургических компаниях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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