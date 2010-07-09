Фестиваль молодежных субкультур "Я зажигаю" пройдет в г. Нижний Тагил
9 июля 2010, 10:48ОбществоОльга
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Представители молодежных субкультур "зажгут" 24 июля на площади перед ТРЦ "КИТ", где будут работать несколько открытых площадок, сообщает ntagil.org.
Фестиваль начнется в 13.00. На первой площадке выступят хип-хоп исполнители и исполнители авторских песен. Там же пройдет танцевальный "батл", конкурс райтеров граффити, где участники выполнят рисунки на заданную тему, и многое другое.
На второй площадке выступят представители экстремальных видов спорта – скейтеры и роллеры, любители ВМХ-street и МТВ-bike – акробатики на спортивных велосипедах.
Завершится фестиваль бесплатным open-air до 23.00.
Организаторами мероприятия стали представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и продюсерский центр «MC VALCOM PROMO GROUP».
Контакты для подачи заявок: E-mail: valera_best_06@mail.ru, тел: 8-9043856508 (Овечкин Валерий).
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