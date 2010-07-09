Осьминог Пауль знает, чем закончится финальный матч чемпионата мира по футболу

Как сообщают представители Центра морской жизни в Оберхаузене, в пятницу Пауль сделает прогноз для "малого финала", а именно матча Германия-Уругвай за третье место на чемпионате.

Между тем, утром в четверг нидерландская газета "Телеграф" опубликовала фотомонтаж, на котором Пауль делает предсказание в пользу сборной Нидерландов, с заголовком "Нам еще рано радоваться".