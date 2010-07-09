Скандальный эпизод "Южного парка" номинирован на "Эмми"

Эпизод поборется за звание лучшей анимационной передачи с "Симпсонами". Сюжет эпизода строился вокруг группы знаменитостей, подавших коллективный иск против города Южный парк за оскорбления. Возглавляет борьбу Том Круз, который обещает отозвать иск, если горожане отдадут им пророка Мухаммеда. После показа этого эпизода на одном из сайтов исламистов появилось предупреждение создателям. Прямых угроз оно не содержало, однако сопровождалось фотографией мертвого режиссера Тео Ван Гога, убитого экстремистами в 2004 году.