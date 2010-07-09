Участники "Обороны и защиты-2010" узнают о влиянии вредных привычек на организм человека

Заявки от международных туристических фирм на обзорные экскурсии по городу и его окрестностям поступают уже сейчас.

Городские музеи будут работать в новом рабочем режиме. Все филиалы музея-заповедника и музей изобразительных искусств будут открыты до 20.00, сообщает Управление культуры г.Нижний Тагил.

В музее искусств гости смогут посетить привозную выставку "Архивы кунсткамеры. Картины-призраки", посвящненную губительному влиянию вредных привычек на организм человека.

Также в музее гости увидят коллекцию русского искусства, итальянского искусства XVI в., выставку фоторабот Екатерины Рождественской и московского художника Петра Овчинкова.