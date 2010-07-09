Уровень безработицы в г. Нижний Тагил уже менее 2,5 процентов

В то время как на пике кризиса уровень безработицы в городе зашкаливал за 3%. В целом, напряженность на рынке труда в городе заметно снижается, рассказали нам в Нижнетагильском центре занятости. Так, за полгода за содействием в поиске работы к ним обратились 6814 человек. Из них 4310 тагильчан нашли подходящее рабочее место. По данным на 1 июля в базе центра занятости было 2604 вакансии. На одну вакансию сегодня претендуют в среднем 2 безработных человека. А в прошлом году этот показатель превышал 4 человека на место. Притом сегодня структура вакансий стала более разнообразной, отметили в центре занятости.