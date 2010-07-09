УВЗ намерен выкупить у южноуральского правительства долю в ЧТЗ-Уралтрак
9 июля 2010, 16:33ОбществоОльга
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ОАО «НПК «Уралвагонзавод» планирует увеличить свою долю в ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
В ближайшее время пакет акций ЧТЗ, принадлежащий южноуральскому правительству, будет передан в доверительное управление или продан УВЗ. Об этом УралПолитРу сообщил министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской. По его словам, Уралвагонзавод заинтересован во вхождении на предприятие, так как ЧТЗ является одним из поставщиков двигателей для танков. УВЗ уже является владельцем 25 % акций ЧТЗ, доля челябинского правительства составляет 18,6 %, остальные доли в УК принадлежат структурам, аффилированным с топ-менеджментом завода.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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