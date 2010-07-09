В 2011 году у россиян появятся электронные паспорта

Об этом в четверг сообщил курирующий проект «электронного правительства» вице-премьер Сергей Собянин, который выступил на Тверском социально-экономическом форуме «Информационное общество». С помощью карты можно будет оплачивать государственные, муниципальные услуги или, например, мелкие штрафы в ГИБДД.

Возможность создания «электронного паспорта» уже прописана в законопроекте «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который был внесен в Госдуму в ноябре 2009 года депутатами от «Единой России» Владимиром Плигиным, Валерием Рязанским и другими. В среду законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

Как рассказал корреспонденту газеты ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец, электронная карта будет не заменять, а лишь отчасти дублировать обычный общегражданский паспорт.