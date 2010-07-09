В некоторых детских лагерях г. Нижний Тагил обеденные порции вдвое меньше нормы

После нескольких жалоб тагильчан на недостаточное питание детей в оздоровительных лагерях, по поручению прокуратуры милиция начала проверки. Как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, первые же три визита правоохранителей в лагеря «Северянка», «Баранчинские огоньки» и «Солнечный» выявили серьезные нарушения – порции блюд были заметно меньше нормы.

К примеру, в «Солнечном» в детской порции в среднем не хватало продуктов на 27 рублей – это почти половина всей стоимости комплексного обеда. В пересчете на 162-х отдыхающих детей недостача только за один обед составила 4,5 тысячи рублей. За такой обман потребителей руководителям предприятий, отвечающих за организацию питания детей в лагерях, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.