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В некоторых детских лагерях г. Нижний Тагил обеденные порции вдвое меньше нормы
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В некоторых детских лагерях г. Нижний Тагил обеденные порции вдвое меньше нормы

9 июля 2010, 16:58ОбществоОльга
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