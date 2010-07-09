В центре Петербурга днем ограбили банк
9 июля 2010, 08:09ОбществоОльга
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Шестеро неизвестных днем ворвались в здание банка "Советский" в центре Петербурга.
Налетчики положили на пол всех, кто находился в банке, и потребовали у кассира выдать им наличные. Похищенная сумма уточняется.
Сотрудники банка от коммментариев ситуации воздержались.
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