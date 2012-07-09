Безлимитный интернет от МегаФона стал еще быстрее!

По просьбам абонентов оператора увеличен ежемесячный объем интернет-трафика без ограничения скорости передачи данных и снижена стоимость абонентской платы. Уральцы смогут подобрать оптимальное решение как для повседневного выхода в глобальную сеть, отправки электронной почты, чтения новостей, так и для скачивания контента различного объема:

Базовый NEW — доступ в интернет за абонентскую плату 290 рублей в месяц с ежемесячным объемом интернет-трафика без ограничения скорости передачи данных до 4 ГБ. Подключение через USSD-запрос *236*1# или звонок на номер 010331.

Оптимальный NEW — доступ в интернет за абонентскую плату 490 рублей в месяц с ежемесячным объемом интернет-трафика без ограничения скорости передачи данных до 10 ГБ. Подключение через USSD-запрос *236*2# или звонок на номер 010332.

Прогрессивный NEW — доступ в интернет за абонентскую плату 750 рублей в месяц с ежемесячным объемом интернет-трафика без ограничения скорости передачи данных до 15 ГБ. Подключение через USSD-запрос *236*3# или звонок на номер 010333.

Максимальный NEW — доступ в интернет за абонентскую плату 1450 рублей в месяц с ежемесячным объемом интернет-трафика без ограничения скорости передачи данных до 40 ГБ. Подключение через USSD-запрос *236*4# или звонок на номер 010334.

В рамках новых опций предусмотрен суточный объем интернет-трафика без ограничения по скорости передачи данных, после его исчерпания выходить в сеть можно на сниженной скорости. Активные пользователи глобальной сети могут воспользоваться специальными услугами и продлить максимальную скорость передачи данных– опция «Продленка» позволит увеличить объем на 200 или 500 МБ, «Нон-Стоп» отменит суточные ограничения по скорости до конца месяца или до исчерпания месячного лимита. Подключить данные опции можно с помощью USSD-запроса *163# .

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