Благодаря теплой и сухой погоде созревание растений в Нижнем Тагиле опережает среднегодовые сроки на две недели

Зато в ближайшие дни немного потеплеет: завтра днем в Нижнем Тагиле обещают 20-26 градусов, а в среду и четверг – 23-27 градусов тепла. Осадков не обещают, только лишь 11 июля будет немного облачно. Необычно теплая и сухая погода, по наблюдениям метеорологов, благоприятно влияет на развитие и созревание растений. Сейчас они опережают среднегодовые сроки на 2 недели.