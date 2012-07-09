Благодаря теплой и сухой погоде созревание растений в Нижнем Тагиле опережает среднегодовые сроки на две недели
9 июля 2012, 16:24Общество
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В выходные, по сообщениям Свердловского центра по гидрометеорологии, температура соответствовала норме этих дней, или была на 1-2 градуса ниже ее.
Зато в ближайшие дни немного потеплеет: завтра днем в Нижнем Тагиле обещают 20-26 градусов, а в среду и четверг – 23-27 градусов тепла. Осадков не обещают, только лишь 11 июля будет немного облачно. Необычно теплая и сухая погода, по наблюдениям метеорологов, благоприятно влияет на развитие и созревание растений. Сейчас они опережают среднегодовые сроки на 2 недели.
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