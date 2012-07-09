Дольщики Нижнего Тагила, можно вздохнуть свободнее, усовершенствован закон в отношении обманных действий
Закон «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» работает на уровне области. Как сообщает портал 66.ru, уже 285 человек занесено в реестр обманутых дольщиков.
Все эти людиостались без обещанного жилья и находятся в крайне непростой ситуации. С новымипоправками в законе у обманутых дольщиков появятся хорошие шансы на то, чтоначатый дом будет доведен до ума, и в деньгах они не потеряют.
Отныне проблемнуюситуацию может взять на себя инвестор, заинтересованный в результате и своейрепутации. При этом он бесплатно получит землю, но при условии, что достоит домза свой счет, и предоставит дольщикам необходимое количество квартир.
Еще одинплюс в том, что обманутых дольщиков освободят от оплаты за квадратные метры,которые люди купили у недобросовестного застройщика.
Однако стоитотметить, что ужесточится порядоквнесения в реестр пострадавших дольщиков. Это связано с тем, что людямпокажется привлекательным статус «обманутого дольщика».
Это позволит предотвратить случаи мошенничествасо стороны граждан, желающих незаконно завладеть квартирой, --отметил министр по управлению госимуществом Свердловской области АлексейПьянков.
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