На «Иннопром» в Екатеринбург тагильчане смогут добраться бесплатно
Совсем скоро, уже в эти выходные, состоится грандиозная выставка «Иннопром». Это серьезное мероприятие, где участники обсуждают новинки мировых технологий, промышленности и экономики, делятся стратегиями развития. Для всех интересующихся будут работать 30 круглых столов, люди увидят огромное множество презентаций. По сути, это форум промышленности и инноваций, притом международного масштаба.
На это великолепие можно будет добраться, не затратив средств на дорогу. ИзНижнего Тагила 14 и 15 июля в Екатеринбург поедет бесплатная электричка N7068«Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс». Отправится она ранним утром, по местномувремени в 7:02. Доехать из центра области тоже можно будет без трат за проезд.Увезет в родной Тагил электропоезд N6459 «Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил»,который отправится с екатеринбургского вокзала в 19:13.
При этом, на выставку тоже можно доехать бесплатно. По Екатеринбургу будуткурсировать автобусы с периодичностью в 15 минут, и подбирать желающих посетитьвыставку на следующих остановках: Железнодорожный вокзал - метро «Площадь 1905года» - Автовокзал - Шварца (станция метро «Ботаническая») - МВЦ«Екатеринбург-Экспо».
Такая же возможность попасть на «Иннопром-2012» безплаты за проезд будет в Каменске-Уральском и Шале.
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