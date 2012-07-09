На «Иннопром» в Екатеринбург тагильчане смогут добраться бесплатно

На это великолепие можно будет добраться, не затратив средств на дорогу. ИзНижнего Тагила 14 и 15 июля в Екатеринбург поедет бесплатная электричка N7068«Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс». Отправится она ранним утром, по местномувремени в 7:02. Доехать из центра области тоже можно будет без трат за проезд.Увезет в родной Тагил электропоезд N6459 «Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил»,который отправится с екатеринбургского вокзала в 19:13.