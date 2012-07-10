Новое поколение Toyota RAV4 может произвести революцию

По информации журнала, со сменой поколений кроссовер сменит и дизайн, став более агрессивным и экстравагантным. Более того, некоторые стилистические элементы (в частности, задние фонари и головную оптику) планируется позаимствовать у моделей Lexus, дабы придать кроссоверу более дорогой внешний вид. По слухам, производители намерены отказаться от идеи снабжать кроссовер шестицилиндровым мотором, сделав выбор в пользу более экономичных четырехцилиндровых агрегатов. Пока неизвестно, получит ли RAV4 гибридную модификацию – дело в том, что в Toyota сейчас озабочены активным продвижением электрокара на базе кроссовера, построенного совместно с компанией Tesla. Еще одна порция слухов касается возможности потери кроссовером третьего ряда сидений: по некоторым данным, отныне RAV4 будет существовать только в пятиместной модификации, по примеру коллег Honda CR-V и Ford Escape/Kuga. Появление очередной волны слухов связано, вероятнее всего, с близящейся официальной премьерой нового поколения кроссовера – она должна состояться уже этой осенью. На рынке новая Toyota RAV4 появится в начале следующего года.