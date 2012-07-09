Новый компакт Opel Adam замечен без камуфляжа

Ранее сообщалось, что Opel намеревается предлагать Adam в трех разных настроениях под названиями Jam, Glam и Slam, отличающихся друг от друга как раз внешним оформлением, и не исключено, что означенные снимки как раз эти отличия и демонстрируют. Также известно, что Opel Adam выполнен на укороченной платформе нового поколения Opel Corsa – его длина составит около 3,7 м. Тем самым он оказывается вполне сопоставим по размерам со своими основными конкурентами, в число которых в Opel включают не только Fiat 500 и VW up!, но и Mini. Ожидается, что силовую гамму хэтчбека составят трехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с наддувом мощностью до 120 лошадиных сил. Премьера Opel Adam должна состояться на автомобильной выставке в Париже в сентябре этого года.