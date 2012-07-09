Пенсионный фонд начинает выплачивать пенсионные накопления

Как сообщает Управление пенсионного фонда РФ в городеНижнем Тагиле и Пригородном районе, ожидаются обращения от мужчин моложе 1953года рождения и женщин моложе 1957 года рождения. Средняя сумма «пенсионногокапитала» для них составит 5-6 тысяч рублей. Это связано с тем, что с 2002 годаработодатели уплачивали страховые взносы по тарифу 2%.

Таким образом, выплату можно получить единовременно.Однако на будущее предусмотрена следующая схема: выплаты можно получатьежемесячно. При этом накопленный капитал делится на 216 месяцев (ожидаемый периодвыплаты равен 18 годам), и полученная часть плюсуется к основной пенсии.

Если тагильчанин является участником Программы государственного софинансированияпенсий и обладает сертификатом на материнский капитал, средства которого былинаправлены на накопительную часть своей пенсии, то он может получить накопленияв виде срочной пенсионной выплаты.