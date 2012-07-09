По стенам кипяток, испорчены техника, мебель – после аварии жительница Смычки вынуждена существовать в жутких условиях

Из строя вышла вся электрика в доме, не выдержали паров бытовые приборы,сломался мобильный телефон. От стен отошли обои, мебель разбухла и промокла. Вквартире стоял очень тяжелый воздух. В таких условиях невозможно существовать.

Авария произошла в доме на Константина Пылаева, 18, у соседей сверху. Они ивызывали ремонтников, занимались устранением. Удивительно, но пострадавшая ниразу не обратилась в свою управляющую компанию. Живет она на Смычке,обслуживающая организация носит одноименное название. TagilCity.ru сделал запрос, но ни в дневное, ни в ночное время запоследний месяц заявок от нее не поступало.

Не можем не привести цитату из интервью женщины с «Тагильским вариантом»:

Я что, заслужила на старости леттакую жизнь? Я дитя войны, отец погиб в Великую Отечественную подЛенинградом. Ездила по приглашению в Питер на воинское захоронение. Моего отцаи других погибших воинов отпевали в храме Александра Невского. А как я живу? Даэто хуже войны! -- плачет Валентина Губарева.

По всей видимости, женщинапопросту не знает, как поступать в подобной ситуации. Однако без заявки вобслуживающую организацию дело с мертвой точки не сдвинется, но в тех условия,в каких она оказалась, жить просто невозможно.