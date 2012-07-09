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По стенам кипяток, испорчены техника, мебель – после аварии жительница Смычки вынуждена существовать в жутких условиях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По стенам кипяток, испорчены техника, мебель – после аварии жительница Смычки вынуждена существовать в жутких условиях

9 июля 2012, 15:43Общество
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