Потеря рабочего места - путь к поиску нового

В его сердце начинает медленно заползать страх по поводу поиска нового места трудоустройства. Но все эти домыслы не имеют к создавшейся ситуации никакого отношения.

Постарайтесь взглянуть на нее с другой стороны и понять, что увольнение может происходить не только из-за плохого отношения к своим обязанностям, а наоборот. Как поступить наемному руководителю, если он чувствует и видит, что его сотрудник гораздо умнее и способнее? Вряд ли он будет ждать, когда главный директор предложит ему покинуть его рабочее место. Поэтому переживать по поводу работы не стоит, лучше сосредоточиться на новом поиске.

Вот здесь и возникает у многих проблема, которая сводиться к одной фразе: «Я не могу искать новое место работы». Это на самом деле проблема, и подходить к ее решению нужно основательно. Считайте, что вы так же работаете, а наградой будет не первое попавшееся место службы, а именно то, что вы хотели найти. Как и в любой профессиональной деятельности, следует изучить данную «специальность» с ее азов. Тем самым вы поймете, каким путем лучше идти для достижения цели.

Если вы думаете, что перечитав большое количество книг, журналов и статей, а также расспросив подробно у друзей и знакомых о том, как им удалось найти себе место в компаниях, вы потратите время зря, то ошибаетесь. Кроме того, не стоит пренебрегать Интернетом и не заходить на специальные сайты, например, http://rostov.job.ru/ и тому подобные, за ответами на ваши вопросы. В комплексе это даст положительный результат, который станет основой для получения должности в понравившейся вам организации.

Первое, что необходимо вынести из всего вороха информации – определение отрасли, где вы хотите применить свои знания и навыки. Затем реально оцените свои шансы и честно ответьте себе на вопросы по своей специальности, так как, кроме вас, это сделать никто не сможет. Если нужна работа немедленно, то не стоит идти на должность, которая не соответствует вашему дипломному образованию, в противном случае потратьте время на получение другой профессии.