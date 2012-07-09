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Представители церкви поддержали фонд «Город без наркотиков» в истории со смертью тагильчанки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Представители церкви поддержали фонд «Город без наркотиков» в истории со смертью тагильчанки

9 июля 2012, 12:44ОбществоВалерия Лошкарева
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