Представители церкви поддержали фонд «Город без наркотиков» в истории со смертью тагильчанки

Одним из принципов успеха в работе Фонда «Город без наркотиков» является открытость и доступность методов и действий по борьбе с наркотиками. Поэтому перед открытием фонда его руководством было испрошено благословение у тогдашнего Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии, архиепископа Викентия, который неоднократно посещал реабилитационные центры этой организации, встречался как с руководителями Фонда, так и с реабилитантами. В частных беседах со священнослужителями реабилитанты, прибывшие из разных городов России, неоднократно заявляли о том, что фонд является их последней надеждой на возвращение к нормальной жизни. Мы уверены в том, что проводимые в настоящее время проверки позволят увидеть, что в реабилитационных центрах этой организации создана атмосфера, необходимая для социализации и освобождения от наркозависимости лиц, проходящих реабилитацию сказано в официальном обращении.

18 июня в центральной городской больнице города Березовский скончалась 29-летняя жительница Нижнего Тагила. В больницу она была доставлена из реабилитационного центра «Город без наркотиков». По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным следствия, ночью 21 июня в органы внутренних дел обратились за помощью два человека, проходивших курс реабилитации от наркотической зависимости в центрах фонда «Город без наркотиков», расположенных на Белоярском водохранилище и в деревне Сарапулке. Они рассказали, что ежедневно подвергаются унижениям и физическому насилию со стороны персонала этих центров. Практически одновременно с данной информацией поступили сведения, что руководители фонда в спешном порядке ликвидируют реабилитационные центры и выставляют людей на улицу.